Colapinto y Maia Reficco: La foto que confirma el romance

La pareja hizo público su vínculo con una foto en redes sociales.

Después de semanas de especulaciones y rumores, la actriz Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, confirmaron su relación este domingo frente a las cámaras.

A pesar de que a fines del mes pasado el joven oriundo de Pilar negó estar en pareja, se lo vio muy bien acompañado de la actriz durante su reciente visita a la Argentina para el Road Show en Palermo.

Como si eso fuera poco, Maia oficializó su vínculo con el piloto publicando una foto de su cara, sostenida por su mano, en sus historias de Instagram. Sin mucho texto que agregar más que su arroba y unos emojis, la pareja demostró su complicidad y cariño en redes.

Según se puede apreciar en la imagen, Colapinto lleva puesto el mismo traje que usó durante la exhibición de este domingo, por lo que se da a entender que ella estuvo presente en los boxes mientras el piloto conducía el vehículo Mercedes-Benz W196.

Previo a hacer público su romance, la pareja se presentó como tal a una cena junto a familia y amigos en la Estancia Vigil en Cardales, donde degustaron unos vinos y comida regional gourmet.

El piloto y la actriz llegaron al establecimiento de la mano y abrazados, sentándose juntos en una mesa que compartieron con más de 10 personas. (NA)