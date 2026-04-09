Legislatura: Dieron ingreso a 67 proyectos y avanza en nuevas designaciones judiciales

En el marco de la 3ra. Sesión Ordinaria, tomaron estado parlamentario 67 Proyectos de Ley. Entre las iniciativas ingresadas, se destacan las referidas a la Creación de la Ciudad y Municipalidad de Alto Comedero y a la Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias de los Créditos UVA.

Del mismo modo, la Cámara tomó conocimiento del Decreto-Acuerdo N° 5084, del Poder Ejecutivo, que dispone para toda la Administración Pública Provincial la implementación de medidas de contención del gasto público por el ejercicio 2026.

Con el ingreso de 67 proyectos de ley, la Legislatura de Jujuy promueve el trabajo en comisiones con una agenda amplia que anticipa debates en múltiples frentes.

Entre las iniciativas giradas para su tratamiento se encuentra el Programa Provincial para la Creación, Apertura, Fortalecimiento y Optimización de Centros de Detención para Adolescentes Infractores de la Ley Penal.

La Creación del Registro Único Provincial de Acompañantes Terapéuticos con Orientación en Jóvenes, orientado a ordenar y fortalecer el acompañamiento profesional.

En el ámbito educativo, se destacan proyectos como la Prevención y Erradicación del Acoso u Hostigamiento Escolar en la Provincia de Jujuy y la Prohibición del Uso de Dispositivos Electrónicos Personales en Establecimientos Educativos. A estos se suma la iniciativa para Garantizar la Formación Docente Obligatoria, Permanente, Gratuita y con Puntaje en Trastorno del Espectro Autista (TEA), Neurodiversidades y Diversidades Cognitivas, con eje en la inclusión.

También ingresaron propuestas vinculadas a la cultura y la memoria, como la Fijación de Precio de Entrada y Garantía de Acceso al Museo del Cabildo de Jujuy y la Incorporación de Placas Conmemorativas para Excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos.

En materia de salud y derechos, tomó estado parlamentario el proyecto de Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.733, que establece procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal. Además del proyecto para implementar el Programa Provincial de Sensibilización e Intervención en Masculinidades.

El paquete legislativo también incluye iniciativas como la implementación de Juicios por Jurados en materia penal, la Modificación de la Ley Nº 4513 de Promoción de la Microempresa, la Protección, Conservación y Puesta en Valor de Estructuras Fósiles e Icnitas de la Provincia de Jujuy y el Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Los proyectos tendrán su análisis en comisiones, paso previo a su eventual tratamiento en el recinto.

Por otra parte, se declaró de Interés Legislativo el Encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz – Jujuy 2026; el Aniversario N° 25 del Colegio Polimodal N° 1 de la localidad de Cusi Cusi; la conmemoración de las Bodas de Plata del grupo de artesanas “Llankay Maky”; el evento “A 5 años de la Ley Iara en Jujuy”; el Congreso “Impulsa Ventas 2026”; el “Jujuy Trail”; y el “FENOA Jujuy 2026”.

Designación de nuevos funcionarios judiciales

En el marco de la 1ra. Sesión Especial, la Legislatura prestó acuerdo a la solicitud formulada por el Poder Ejecutivo para la designación de Diego Cussel como Fiscal de Estado, y de Martín La Villa y Rodrigo Guevara como Agentes Fiscales de Investigación Preparatoria.

Durante el tratamiento del acuerdo para el cargo de Fiscal de Estado, el miembro informante, Adriano Morone, indicó que la designación fue realizada en comisión el 22 de diciembre, en el período de receso legislativo, y que el envío del pliego por parte del Poder Ejecutivo se efectuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 222 de la Constitución Provincial, correspondiendo su consideración por el pleno de la Cámara.

En relación a las designaciones de los Agentes Fiscales de Investigación Preparatoria, la miembro informante, Gisel Bravo, explicó que los postulantes participaron del proceso de evaluación correspondiente, incluyendo la intervención del Tribunal Evaluador y la instancia de entrevistas en la Comisión de Asuntos Institucionales.