Jujuy se posiciona en Uruguay y gana protagonismo como destino turístico internacional

La provincia cerró una exitosa participación en el Visit Argentina Workshop de Montevideo, posicionando su oferta turística y diversidad cultural en el mercado internacional.

En una jornada de intercambio comercial, Jujuy presentó su oferta turística internacional ante agencias y operadores de Uruguay en el Visit Argentina Workshop de Montevideo. El interés de los operadores se concentró en las experiencias de naturaleza, el Tren Solar de la Quebrada y la diversidad cultural de la provincia, consolidando su perfil como destino competitivo del norte argentino.

Al respecto, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, destacó que el mercado uruguayo es una prioridad por su cercanía y el perfil de consumo. «Notamos una demanda creciente por productos que combinen la sostenibilidad con la identidad, y ahí Jujuy saca una ventaja clara con su oferta turística y diversidad cultural», señaló el funcionario y agregó que el objetivo es que las agencias de Montevideo incluyan a la provincia no solo como un destino de paso, sino como el corazón de sus circuitos por el NOA.

Alianzas estratégicas para potenciar la oferta turística en el mercado internacional

El encuentro permitió que la delegación jujeña cerrara acuerdos de promoción que aseguran la llegada de visitantes durante todo el año. Los empresarios uruguayos destacaron que su público valora especialmente la gastronomía y los paisajes de la Quebrada, lo que abre una ventana de oportunidad para aumentar las reservas incluso fuera de la temporada alta de verano o invierno.

Esta misión en Montevideo se suma a las recientes acciones promocionales que Jujuy viene realizando en la región para captar viajeros de alto impacto. Con una oferta que ya no depende solo de la estacionalidad, la provincia busca consolidarse como el destino más robusto del norte argentino frente a los ojos del mundo.