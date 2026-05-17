La jubilación mínima perdió 10,3% de poder de compra desde noviembre 2023

Jubilados de altos haberes recuperan poder adquisitivo, pero la jubilación mínima sigue perdiendo frente a la inflación.

Un estudio privado de IARAF reveló que mientras los jubilados con haberes más altos lograron recuperar poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, quienes perciben la jubilación mínima continúan perdiendo capacidad de compra frente a la inflación.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, mostró que en abril de 2026 los jubilados que cobran el equivalente a tres haberes mínimos tuvieron una mejora real del 7,8% respecto de noviembre de 2023.

En contraste, quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono extraordinario de $ 70.000 sufrieron una pérdida del 10,3% en términos reales. La diferencia se explica principalmente por la estructura de actualización de los ingresos previsionales y el congelamiento del bono compensatorio, que permanece sin cambios nominales desde hace meses.

Mientras los haberes más altos se ajustan mensualmente por inflación, el bono adicional perdió peso relativo frente al aumento general de precios.

Jubilación mínima vs. haberes altos: Brecha creciente

Según el estudio, un jubilado que en noviembre de 2023 percibía ingresos equivalentes a tres jubilaciones mínimas debería recibir hoy, ajustado por inflación, unos $ 1.058.762. Sin embargo, en abril cobró efectivamente $ 1.140.859, lo que representa una mejora real en su ingreso. En cambio, quienes perciben la mínima más bono necesitarían ingresos de $ 502.207 para mantener el mismo poder adquisitivo que tenían al inicio del gobierno, aunque actualmente reciben apenas $ 450.286.

El análisis también evaluó la evolución acumulada del poder de compra durante los últimos 29 meses. En ese período, los jubilados de mayores ingresos registraron una ganancia equivalente a 1,1 haberes mensuales, mientras que los beneficiarios de la mínima acumularon una pérdida cercana a 1,8 jubilaciones completas.

La situación previsional se da en un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía marcado por tensiones sociales y deterioro de ingresos en amplios sectores. De acuerdo con otros relevamientos privados conocidos esta semana, casi siete de cada diez argentinos reconocieron haber restringido consumos y el 59% admitió dificultades para afrontar pagos corrientes.

Los ajustes no equiparan a la inflación

La persistencia del bono congelado y la ausencia de una actualización integral generan una brecha creciente entre quienes cobran haberes medios o altos y quienes dependen exclusivamente de la jubilación mínima.

Mientras el oficialismo apuesta a consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación, los datos muestran que la recuperación del poder adquisitivo todavía resulta desigual y deja rezagados a los sectores más vulnerables del universo jubilatorio argentino.

(Urgente24)