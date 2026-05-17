Cupos completos en toda la provincia para el programa «Ver para Ser Libres»

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano de la Nación completó los cupos previstos para la atención oftalmológica infantil en distintos puntos del territorio.

Los cupos correspondientes al programa nacional “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y articulado en Jujuy junto a distintas áreas del Gobierno y los municipios, se encuentran completos en todos los puntos de atención previstos.

Lo informó Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Jujuy, desde donde además se solicitó a la población no concurrir de manera espontánea a los lugares establecidos para el operativo, debido a que no es posible incorporar nuevos cupos.