La Iglesia católica en la Argentina convocó a sus fieles a rezar este domingo en las misas por la paz

En un comunicado, los obispos piden que se rece por “el cese de todo conflicto y el silencio de las armas en favor del diálogo».También advierten citando a León XIV que «la violencia nunca es un camino para resolver los conflictos y solo conlleva destrucción”.

La Iglesia católica en la Argentina pidió que este domingo en las misas se rece por la paz en el mundo a partir del “cese de todo conflicto y el silencio de las armas en favor del diálogo”, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la réplica de la nación persona a países de la región que se suma a otras guerras.

“En estos días estamos siendo testigos de nuevos focos de violencia y enfrentamiento; a los múltiples conflictos armados en el mundo, se han sumado esta mañana estremecedoras imágenes en Medio Oriente”, dice la Conferencia Episcopal -que agrupa a los obispos de todo el país en un comunicado.

Advierte que “estas realidades nos duelen profundamente y nos recuerdan que la violencia nunca es un camino para resolver los conflictos y solo conlleva destrucción”.

«Como cristianos nos sentimos desafiados a encarnar la Palabra de Jesús: ‘Felices los que trabajan por la paz (Mt 5,9)’”, subraya y señala que “nuestro compromiso por la paz se hace oración ferviente y perseverante suplicando al buen Dios el cese de todo conflicto y el silencio de las armas en favor del diálogo.

Recuerda que en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (el pasado 1° de enero), el Papa León XIV “nos decía: “Ya sea que tengamos el don de la fe, o que nos parezca que no lo tenemos, queridos hermanos y hermanas, ¡abrámonos a la paz! Acojámosla y reconozcámosla, en vez de considerarla lejana e imposible. Antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino.”

“Invitamos a todas las comunidades de nuestra Patria: parroquias, movimientos, congregaciones, instituciones educativas y hogares, a rezar fervientemente en este domingo por la paz en el mundo”, afirman los obispos.

Recomiendan que “en cada Eucaristía, así como en cada oración personal y comunitaria, elevemos una súplica confiada por el establecimiento de una paz duradera”.

“Que María, Reina de la Paz, interceda por nuestro mundo herido y nos haga artesanos de paz”, concluyen.

(Clarin)