Iluminación del acceso al Aeropuerto: Energía solar recibiendo al mundo en Jujuy

Luminarias LED con sistema autónomo de energía solar ya operan en las rutas de acceso y egreso del Aeropuerto Internacional Jujuy.

La Secretaría de Energía, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), concretó la obra de alumbrado público con sistema de paneles fotovoltaicos y almacenamiento, en la zona de acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy Dr. Horacio Guzmán.

El proyecto de obras de iluminación fue licitado en septiembre, tras lo que iniciaron los trabajos que permitieron que el alumbrado eficiente y solar esté activo al iniciar este año.

La iluminación configurada por postes de alumbrado eficiente LED y sistemas autónomos de energía solar está sobre la Ruta Nacional 66, en su variante 1, en dos lados (sentido Norte-Sur y Sur-Norte) del nudo vial con derivados hacia Perico, San Juancito, San Salvador de Jujuy y el Aeropuerto.

Sistema LED con energía solar off-grid: eficiencia y generación limpia

La iluminación del acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy está equipada con 36 conjuntos de luminarias LED de 100 W, con una potencia aproximada de 13.000 lúmenes cada una, montadas sobre columnas metálicas de 9 metros de altura. Cada punto de luz opera con un sistema autónomo de energía solar (off-grid), que integra paneles fotovoltaicos (PFV) y baterías de gel para almacenamiento.

Con la puesta en funcionamiento de este sistema de alumbrado público, la provincia dio otro paso más en su camino de eficiencia energética y el uso de energías renovables y generación limpia, al tiempo que reduce el uso de conexiones a la red eléctrica tradicional.