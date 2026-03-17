La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij

El ministro de Defensa israelí, declaró este martes que Ali Larijani y Soleimani fueron eliminados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó este martes la muerte de Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar voluntaria iraní Basij, que Irán utiliza para reprimir las protestas civiles, en un comunicado publicado en Telegram por la agencia de noticias semioficial Fars, citado por NBC News y la Agencia Noticias Argentinas.

La Guardia Revolucionaria Islámica es la fuerza militar, política y económica más poderosa de Irán, y actualmente dirige ataques en toda la región.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró este martes en una rueda de prensa que Ali Larijani, el máximo responsable de seguridad nacional de Irán, y Soleimani fueron eliminados anoche.