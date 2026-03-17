Fuerza Patria de Jujuy repudia persecución judicial de una legisladora a dirigente social

En un comunicado expresaron el más enérgico repudio a la persecución judicial desatada por la recién asumida legisladora Isasmendi contra la Luli Quispe, militante peronista y activista de la comunidad trans de Jujuy.

Ven con profunda preocupación que en medio de la disputa interna que atraviesa el Partido Justicialista y la crisis de representación en la que se encuentra el peronismo jujeño, haya personas como Isasmendi que, olvidándose de donde viene, elija rápidamente su comodidad individual actuando como casta política, traicionando el contrato electoral y a quienes confiaron en ella.

Luego agregaron, “pero sobre todo repudiamos que utilice una posición de poder circunstancial para intentar acallar a la militancia con una denuncia penal que carece de sentido común y de fundamentos”.

Señalando además, “utilizar un grupo de WhatsApp político como prueba para denunciar a militantes que le están pidiendo explicaciones por su inconducta, habla de su bajeza y no hace más que mostrar cual es su verdadera cara”.

Manifestando además, “las acciones de un legislador/a son públicas, y quien ocupa circunstancialmente una banca debe rendir cuentas al pueblo jujeño en general y al pueblo peronista por quien fue electo. Sin embargo, Isasmendi usa su lugar de privilegio para atacar, perseguir y denunciar a las y los militantes en vez de dar explicaciones con argumentos políticos ante su falta de ética y poco apego a la doctrina”.

“En vez de denunciar la corrupción del gobierno radical, o de alzar la voz ante los sueldos de miseria de los trabajadores y trabajadoras jujeñas, elige denunciar a la militancia peronista que la llevó a ocupar ese lugar. Ahora sabemos para quien trabaja” expresaron.

Recordaron luego que, “hace una década que el gobierno radical de Gerardo Morales convirtió al Poder Judicial en una herramienta de extorsión y persecución de la oposición y de la sociedad misma”.

Remarcando a la vez, “es por esto que vamos a denunciar todo acto de amedrentamiento que Isasmendi y sus nuevos socios políticos que son parte del entramado judicial de Jujuy intenten hacer con la militancia peronista que no se vende ni claudica”.

“La representatividad y la ética en la política no pueden quedar reducidos a un trueque mercantilista. Estamos convencidos que la actual crisis es producto de la incoherencia de personas como Isasmendi, que apenas asumen, traicionan al proyecto por el que llegan”, finalizaron el comunicado.