La Guardia Revolucionaria de Irán promete «venganza» tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se pronunciaron este sobre la muerte de este sábado del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

En un comunicado, la entidad ofreció sus condolencias por el fallecimiento, asegurando que han «perdido un gran líder», pues «era incomparable en su época en cuanto a pureza espiritual, fuerza de fe, sabiduría, valentía frente a los arrogantes y yihad en el camino de Dios».

«Con el martirio y la migración a Dios de Jameneí, su camino y su trayectoria no se detendrán, sino que continuarán con poder y esplendor. Este martirio hará que nuestra nación se muestre más decidida a continuar el luminoso camino de Jameneí», se lee.

En este sentido, calificaron la muerte del líder iraní como un «acto criminal y terrorista», además de «una violación flagrante de las normas religiosas, morales y legales». «Por lo tanto, la mano de la venganza de la nación iraní no dejará escapar a los asesinos», advirtió, prometiendo «infligirles un castigo severo, decisivo y humillante».

(RT)