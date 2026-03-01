Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 1 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre los 19 y 29 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre los 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.