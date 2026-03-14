La Finalissima entre Argentina y España cada vez corre más riesgo y quedó al borde de la postergación

La sede de Qatar fue descartada y la AFA rechazó la chance de jugar en el Santiago Bernabéu. Como última alternativa, desde Sudamérica propusieron pasar el partido al 31 de marzo y en un estadio neutral.

La Finalissima 2026 entre la Selección argentina y España atraviesa horas decisivas y su disputa en la fecha prevista aparece cada vez más comprometida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro había sido anunciado oficialmente para el viernes 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, pero a menos de dos semanas del partido el escenario cambió y la organización entró en una etapa de fuerte incertidumbre.

El cruce enfrenta al campeón de la Eurocopa 2024, España, con la vigente campeona de la Copa América 2024, Argentina, en una nueva edición del trofeo que reúne a los mejores seleccionados de Europa y Sudamérica. Sin embargo, la sede qatarí quedó descartada y desde entonces comenzaron las diferencias entre la UEFA, la Real Federación Española y la AFA sobre dónde y cuándo debe jugarse el partido.

Según coinciden medios argentinos y españoles, la UEFA mantiene su intención de sostener el encuentro, mientras que del lado sudamericano rechazan que se dispute en el Santiago Bernabéu, alternativa impulsada desde España.

La postura de la AFA, respaldada por Conmebol, es que una final de este tipo debe desarrollarse en territorio neutral, por lo que elevó una última contrapropuesta para jugar el 31 de marzo en una sede alternativa de Europa. Entre las variantes que circularon aparecen Italia, Portugal e Inglaterra, con Roma o Milán entre las opciones mencionadas.

En este contexto, la posibilidad de una postergación ganó fuerza durante las últimas horas. Desde España incluso señalaron que, si no hay acuerdo inmediato, podría caerse la edición prevista para este mes y cada federación avanzar con amistosos distintos en la ventana FIFA. La expectativa está puesta en una definición inminente, ya que el calendario aprieta y cualquier demora deja a la Finalissima al borde de la suspensión.

La Finalissima fue relanzada por UEFA y Conmebol en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley con Lionel Messi como gran figura. Ahora, el duelo ante España todavía sigue en pie en los registros oficiales de UEFA, pero la falta de acuerdo sobre la sede y la fecha amenaza con frustrar uno de los partidos más esperados del calendario internacional.