Caso $LIBRA: Investigan un supuesto acuerdo por US$5 millones con Milei

Según revelaron Clarín y La Nación, del celular del lobbista Mauricio Novelli surgió un memo con un supuesto acuerdo por US$5 millones vinculado al lanzamiento del token $LIBRA y contactos previos al tuit presidencial.

La investigación judicial por el escándalo del criptoactivo $LIBRA sumó nuevas revelaciones luego de que peritos recuperaran del celular del lobbista Mauricio Novelli un documento que detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares a cambio del apoyo del presidente Javier Milei al proyecto. La información surge de material analizado por la Justicia y fue publicada por los diarios Clarín y La Nación, que accedieron a copias del contenido peritado.

Según los informes, el texto apareció entre las notas almacenadas en el iPhone de Novelli, quien actuaba como nexo entre el Gobierno y el empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor del token. El documento, redactado en inglés con formato de memo, describe un supuesto esquema de pagos dividido en tres partes.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, el escrito señala: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H”, en aparente referencia a Davis.

Luego detalla: “US$1,5 millones en tokens o cash como adelanto. US$1,5 millones en tokens o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis… US$2 millones en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI”.

El total coincide con la cifra global de transferencias detectadas por especialistas informáticos en las billeteras vinculadas al proyecto, siempre según la documentación incorporada a la causa.

El contenido también guarda relación con hechos posteriores. El 30 de enero de 2025 Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego publicó en su cuenta oficial que el empresario lo asesoraba en temas de blockchain y criptoactivos. Ese mismo día, según los registros de ingreso, también estuvieron en la sede de Gobierno Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

Llamadas, mensajes y un borrador para el Presidente

El análisis del teléfono reveló además múltiples comunicaciones entre Novelli, el Presidente y funcionarios cercanos en los días previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025.

Según consignó La Nación, el registro muestra más de veinte contactos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y varias comunicaciones con el asesor Santiago Caputo y el economista Demian Reidel durante las horas en que estalló el escándalo.

Entre los archivos recuperados también apareció un borrador de mensaje que, según los investigadores, habría sido redactado por Novelli para que el mandatario lo publicara en redes sociales.

“Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, comienza el texto.

Luego propone una declaración en primera persona: “Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra… no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan”.

Finalmente, el Presidente no publicó ese mensaje exacto, aunque sí difundió otro de tono similar en el que afirmó que había apoyado un emprendimiento privado sin conocer en detalle el proyecto y que decidió borrar el tuit tras interiorizarse en la situación.

La secuencia previa al tuit de Milei

Los registros telefónicos también reconstruyen los minutos previos a la publicación presidencial.

Según la documentación citada por La Nación, Novelli intentó comunicarse con Karina Milei y luego con el propio Presidente poco antes de las 19 del 14 de febrero, momento en que se difundió el mensaje que promocionaba $LIBRA.

Minutos antes del tuit, se habrían realizado decenas de operaciones con el token, por millones de dólares, lo que forma parte de las líneas de investigación que sigue el fiscal Eduardo Taiano.

Por el momento no hay imputaciones confirmadas contra el Presidente, pero el contenido del celular del lobbista es considerado una de las pruebas más sensibles del expediente y podría resultar clave para determinar si existió o no un acuerdo económico detrás del lanzamiento del criptoactivo.