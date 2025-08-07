“La fe nos llena de esperanza”: Entrevista con el Padre Manuel Alfaro

En una jornada cargada de fe y esperanza, el Padre Manuel Alfaro reflexionó sobre la celebración del Día del Santo Patrono en la ciudad de San Salvador.

“La gente está volviendo a las cuestiones de fe”, afirmó el sacerdote, destacando la multitudinaria procesión y misa que se llevó a cabo en la ciudad.

“La temática era ‘Somos peregrinos de esperanza'”, recordó el Padre Alfaro, quien destacó la importancia de la fe en momentos de cambio y desafío. “La asunción de León XIV nos llena de esperanza”, agregó, refiriéndose al nuevo Papa.

En cuanto a la labor de la Iglesia en Jujuy, el Padre Alfaro destacó la importancia de la formación y la disciplina en la vida sacerdotal. “Hay que tener una vida espiritual profunda, disciplina y estudio”, enfatizó. También destacó la importancia de la vocación sacerdotal y la respuesta a la llamada de Dios. “Dios llama a quien quiere, en el momento que quiere y a quien él ve que tiene el corazón dispuesto”, afirmó.

Sobre la remodelación de la Catedral, el Padre Alfaro informó que se está trabajando en un diagnóstico para luego pedir permiso a la Nación y Patrimonio para comenzar las obras. Mientras tanto, las misas se están celebrando en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Huerto. “Estamos esperando que se termine la primera etapa, que es el diagnóstico, para luego poder pedir el permiso y comenzar a remodelar la catedral”, explicó.

En cuanto a la situación política en el país, el Padre Alfaro hizo un llamado a la fraternidad y la comprensión. “Hay que bajar un poco el cambio en los discursos”, pidió, enfatizando la importancia de tratar a los demás con respeto y hermandad. “Antes de ser papa, Monseñor Bergoglio decía que no solamente tenemos que llamarnos hermanos, sino también tenemos que tratarnos como hermanos y ponernos el país al hombro”, recordó.

Finalmente, el Padre Alfaro adelantó que se viene un año jubilar que concluirá el 6 de enero de 2026, y que se realizarán peregrinaciones y celebraciones especiales en la diócesis. “No podemos dejar de lado la tradición de los pesebres y la adoración al Niño Dios”, afirmó, destacando la importancia de estas celebraciones en la vida de los fieles. También anunció que se adelantará la peregrinación a Río Blanco para el tercer domingo de octubre, debido a las elecciones nacionales.

Por: Nicolás Casas