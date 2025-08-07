Las 24 Horas de Jujuy – Batalla campal y un muerto en el recital de Damas Gratis

Diario digital!

URGENTE

Batalla campal y un muerto en el recital de Damas Gratis

7 / agosto / 2025 El Mundo

La banda del músico argentino Pablo Lescano se iba a presentar en Bogotá, pero incidentes entre personas identificadas con clubes arruinaron todo.

Damas Gratis no pudo tocar en Bogotá (Foto: NA)

Un muerto y al menos cinco heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre barras de fútbol dentro del Movistar Arena de Bogotá donde iba a actuar la banda liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis, informaron medios de Colombia.

El caos comenzó cuando barras de distintos clubes de fútbol comenzaron a discutir en las tribunas y en cuestión de minutos, la discusión derivó en una feroz batalla campal, que incluyó lanzamiento de objetos contundentes, peleas a palazos e incluso con armas blancas.

El show fue suspendido por motivos de seguridad y la administración del Movistar Arena se expresó a través de un comunicado: “Lamentamos lo sucedido. Suspendimos el evento para proteger a los asistentes y colaboradores”.

El estadio tuvo que ser evacuado para permitir la intervención de las autoridades y garantizar el bienestar general, de acuerdo con otro párrafo de la nota difundida a la prensa.

Fue la Policía Metropolitana de Bogotá la que informó que la seguridad interna fue “desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. A raíz de esto, tuvo que ingresar la Policía Nacional para poner orden, controlar la situación y hacer que todas las personas abandonen el recinto para evitar más incidentes entre los fanáticos de los clubes Independiente Santa Fe y Millonarios.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió en las afueras del lugar, presuntamente atropellada, aunque advirtió que la causa exacta será investigada.

“Estos hechos violentos son absolutamente repudiables. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, expresó a través de redes sociales.

“Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en centros hospitalarios”, indicó la Policía Metropolitana en su comunicado oficial.

El alcalde convocó a una reunión con los promotores del evento, autoridades del establecimiento y representantes policiales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

No se informó acerca de detenciones pero sí trascendió que los incidentes continuaron fuera del recinto donde iba a actuar la banda del mencionado músico argentino.

(NA)

Comentários no Facebook

Radio en vivo

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo que hace el Gobierno con los empleados estatales de Jujuy”

Matías Brizuela: “Nos están atacando a todos, es injusto lo...

Ago 06, 2025 0

Durante la mañana de hoy, miércoles 6 de agosto, se realizó la marcha, de docentes en San Pedro de Huay, donde participaron diferentes gremios, como así también organizaciones sociales. En la...
Leer más
Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el derecho a la educación

Paro docente: Escuelas abiertas garantizan el...

Ago 03, 2025 0

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes de gremios estatales

El intendente Bravo estuvo reunido con dirigentes...

Jul 31, 2025 0

Salud

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de enfermedad que ya tiene tres casos confirmados en Argentina

Variante Frankenstein del covid: Cuáles son los síntomas de...

Ago 06, 2025 0

Aumenta la preocupación entre los especialistas por la variante detectada por primera vez en Brasil y presente en al menos 39 países. La subvariante XFG del covid, conocida como variante...
Leer más
No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación de niños frente al sarampión

No hay casos en Jujuy: Refuerzan la vacunación...

Ago 06, 2025 0

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Nuevo operativo de ablación en Jujuy y suman 46

Ago 05, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario