La ex primera dama, Juliana Awada, podría estar comenzando un romance con el rey de España

Hasta el momento, la empresaria no salió a dar declaraciones.

La ex primera dama, Juliana Awada, tras su relación con Mauricio Macri, podría estar comenzando un nuevo romance con el rey Felipe VI.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el periodista Rodrigo Lussich, se refirió tanto al presente de Macri como al de Awada.

En ese contexto, recordó que Gustavo Méndez había mencionado que el expresidente estaría interesado en la modelo Natalia Graciano y que también fue vinculado con Guillermina Valdés.

Luego, Lussich aseguró que en ciertos círculos empresarios y políticos circula otra versión sobre Awada: “El círculo rojo de Argentina, empresarios, banqueros, lobistas, dice que Juliana Awada está muy cerca de un español que está casado”, expresó al aire.

El conductor precisó que los comentarios apuntan al rey de España: “Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en el mundo de la política y de los negocios”, remarcó.

En el mismo programa, se mencionó la situación del monarca español con su esposa, Letizia Ortiz, la cual estaría separada del rey, aunque no confirmada oficialmente.

“Letizia y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, sostuvo.

El periodista añadió que este año el rey dio el mensaje de Navidad solo, lo que algunos interpretaron como un indicio de distanciamiento, aunque no existe confirmación oficial sobre una ruptura.

Hasta el momento, ni Juliana Awada ni el rey Felipe VI realizaron declaraciones públicas sobre estos trascendidos.

