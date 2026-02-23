EE.UU. despliega aviones militares en Israel y evacúa personal de Líbano en medio de tensiones con Irán

El incremento de activos estadounidenses forma parte de los preparativos por un posible ataque contra Irán.

Estados Unidos aumentó su presencia militar en el Aeropuerto Ben Gurión y evacuó a su personal diplomático en Líbano en medio de crecientes tensiones con Irán, a pocos días de la reanudación de conversaciones nucleares.

Aviones cisterna de reabastecimiento aéreo y transportes pesados C-17 Globemaster aterrizaron en las últimas 24 horas en el Aeropuerto Ben Gurión, según informó la emisora pública israelí Kan y difundió la Agencia Noticias Argentinas. Imágenes mostraron las aeronaves estacionadas en las inmediaciones de Tel Aviv, la principal puerta de entrada internacional de Israel.

El incremento de activos estadounidenses forma parte de los preparativos por un posible ataque contra Irán, señaló la emisora. Washington ha reforzado su presencia regional con el envío adicional de aviones de combate, un portaaviones y recursos de apoyo, mientras que funcionarios estadounidenses mantienen que todas las opciones están sobre la mesa si la vía diplomática no logra resolver las disputas en torno a los programas nuclear y de misiles de Irán.

Irán, por su parte, ha advertido que respondería con represalias contra objetivos estadounidenses e israelíes en caso de ser atacado.

En paralelo, la embajada de Estados Unidos en Líbano evacuó hoy a decenas de personas a través del aeropuerto de Beirut, en lo que medios locales describieron como una medida preventiva ante una posible escalada regional.

Estos movimientos se producen luego de dos rondas de conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán este mes —la primera en Mascate el 6 de febrero y la segunda en Ginebra el 17— y antes de una nueva reunión programada para el jueves en Ginebra, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.

