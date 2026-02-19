La empresa que fabrica Fiat, Peugeot y Citroën frenó la producción hasta marzo

En medio de la caída de la producción automotriz, Stellantis suspendió con el 70% del salario a sus trabajadores de El Palomar. En diciembre había adelantado vacaciones de todo el personal.

La crisis industrial que se expresó con crueldad con el cierre de Fate también golpea al sector automotriz y amenaza a gigantes del sector como Stellantis, la fábrica que produce marcas como Peugeot, Fiat, Citroën y Ram, que anunció que frena la producción de su planta de El Palomar hasta marzo.

La empresa anunció que la actividad se retomará el lunes 2 de marzo y justificó el parate como una adecuación «a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor», lo que parecen eufemismos para hablar de la caída de las ventas que afecta a todo el sector.

Stellantis aclaró que el cierre temporal «no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía», por lo que se asegura la continuidad de la producción. Durante lo que dure el freno de la producción, los trabajadores de la planta de El Palomar recibirán el 70% de sus salarios.

La situación en Stellantis es delicada. Ya en diciembre la compañía paralizó durante un mes la producción con el mecanismo de adelantarle las vacaciones a todo el personal, algo que suele hacerse en el sector aunque por períodos más cortos.

La planta de Stellantis en El Palomar es una de las más importantes del Conurbano y allí se concentra la producción de los modelos 208, 2008 y Partner de Peugeot y Berlingo de Citröen. La empresa tiene otra planta en Córdoba, donde produce vehículos de Fiat y Ram.

Días atrás la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que la producción automotriz se derrumbó en enero más de 20 puntos respecto a diciembre pasado y un 30 por ciento en comparación con enero de 2025. El primer mes de 2026 implicó el peor arranque de un año desde 2020 y la producción automotriz ya acumula siete meses consecutivos de caída.

(Lapoliticaonline)