Generó gran malestar la falta de uso de los baños químicos en los corsos de San Pedro

La gente en los corsos de San Pedro de Jujuy no usa los baños químicos por que no quieren esperar y orinan en cualquier lado, señalaron.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy intensificó los operativos de limpieza y sanitización durante el desarrollo de los corsos, ante reiteradas denuncias por personas que orinan en la vía pública pese a la instalación de baños químicos en todo el circuito.

El director de Servicios Públicos, Pablo Irades, explicó que se dispuso un trabajo coordinado entre las áreas de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Automotores y Tránsito para garantizar la limpieza inmediata una vez finalizada cada jornada.

Las tareas incluyen barrido, recolección de residuos y desinfección de sectores afectados con productos sanitizantes.

Irades señaló que la cantidad de baños instalados es suficiente para la concurrencia, pero muchas personas evitan utilizarlos por no esperar, lo que genera inconvenientes en puertas de viviendas y comercios.

Ante esta situación, por disposición del intendente, se reforzaron los operativos de sanitización en distintos puntos de la ciudad.

Desde el municipio destacaron el esfuerzo del personal que trabaja durante la noche y la madrugada para dejar en condiciones el circuito y las zonas aledañas, garantizando la higiene en el centro y barrios de San Pedro de Jujuy.