La empresa de los Awada en crisis: Tuvo que recortar el pago de cargas patronales

El Grupo Altatex, que dirige el hermano de Juliana Awada, acordó con los gremios pagar el 70% del sueldo no remunerativo. En el sector dicen que es una instancia para evitar que la crisis termine con despidos.

La crisis de la industria textil por la apertura de importaciones y la baja del consumo empieza a afectar a los jugadores grandes del sector. El Grupo Altatex, de la familia Awada, tuvo que reducir el pago de aportes patronales y pagará por al menos tres meses los salarios con un 70% no remunerativo.

El Grupo Altatex es uno de los más importantes del sector textil argentino: tiene más de mil empleados, más de 70 talleres asociados y es dueño de las marcas Cheeky, Como Quieres y Awada. La preside Daniel Awada, el hermano de Juliana, la exprimera dama y cara de la marca que lleva el apellido de la familia que fundó el holding.

El año pasada Altatex inauguró una nueva planta en Tigre para la que invirtió más de 10 millones de dólares y que apuntaba a ser la base para distribuir más de 10 millones de prendas al año. En una nota con La Nación, Awada había apoyado la política del gobierno nacional: «Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos».

Pero la realidad fue más dura y la crisis no perdona. LPO accedió a un documento en el que Altatex informa sobre un acuerdo con los gremios para reducir el pago de cargas patronales durante tres meses, una maniobra de los empleadores para tratar de evitar medidas más drásticas.

El acuerdo -homologado por el Ministerio de Capital Humano- fue firmado con los gremiosUnión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA), y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).

Establece que entre febrero y abril Altatex liquidará el 70% de los salarios como no remunerativo, es decir sin el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social. Aclara que el neto del sueldo no se ve afectado y que los aportes a la obra social y sindicales se realizarán sobre el 100% del salario bruto.

El acuerdo está sustentado en el Decreto 633/2018 que permite a los empleadores reducir el pago de cargas patronales en un contexto de crisis que tienen que demostrar con documentación en este caso ante la Secretaría de Trabajo. Incluso, puede darse en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Una fuente del sector explicó a LPO que la reducción de aportes puede ser una instancia para evitar el preventivo de crisis, lo mismo que suele pasar con medidas como las vacaciones anticipadas, suspensión de turnos, el freno temporal de la producción o hasta suspensiones acordadas.

«Es el paso anterior a echar gente. El empleador dice ‘vamos a bajar las cargas para poder pagar salarios’. Es una herramienta de negociación para intentar evitar despidos», explicó un abogado laboralista que conoce al detalle este tipo de conflictos.

(La Politica Online)