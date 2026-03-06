Alerta máxima de seguridad en Argentina: Milei refuerza todos los controles antes de su viaje a EE.UU.

En medio de la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente Javier Milei profundizó en las últimas horas una serie de gestos políticos y estratégicos de fuerte alineamiento con Washington, al tiempo que ordenó reforzar al máximo los operativos de prevención de seguridad en la Argentina ante eventuales riesgos de atentados del fundamentalismo islámico tras las amenazas globales de Irán.

La señal más visible será el viaje del mandatario a Estados Unidos, donde no descarta una foto con el presidente Donald Trump, según informaron a iProfesional fuentes de la Casa Rosada.

Será para participar este sábado en Miami de la cumbre regional de seguridad «Escudo de las Américas», convocada por el presidente Donald Trump. Allí se reunirán doce presidentes del continente con afinidad política con Washington. Estarán excluidos Brasil, México y Colombia, cuyos gobiernos son rechazados por Trump.

Alerta máxima de seguridad en la Argentina

En espejo con el viaje de Milei, el Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva, la SIDE y la Dirección de Migraciones dispusieron un endurecimiento del operativo de seguridad por el alineamiento internacional de la Argentina con Estados Unidos e Israel. De ese modo, podrá comprobarse en todos los posibles blancos, embajadas, colegios o sedes vinculadas a los Estados Unidos o Israel un refuerzo de las medidas de seguridad internas.

El sábado pasado, apenas conocido el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, la Casa Rosada difundió un comunicado en el que Milei «celebró» la «eliminación» del líder religioso iraní Alí Khamenei, a quien calificó como «una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia de la humanidad».

Ese mismo día, el Presidente ordenó elevar el nivel de alerta de seguridad a «alto» ante la posibilidad de represalias terroristas. En enero último, el gobierno de la República Islámica de Irán amenazó a la Argentina con una definición de que «habrá respuesta» luego de las declaraciones de Milei que calificó las Fuerzas Qud, de la Guardia Revolucionaria de Irán, como un grupo terrorista. Por otra parte, la Argentina fue el único país de América latina que respaldó el ataque de los Estados Unidos e Israel sobre Irán. La foto del sábado podría coronar esa muestra de alineamiento con Trump.

Desde los ataques a Irán se activó un operativo especial que incluye vigilancia sobre potenciales blancos sensibles, entre ellos embajadas, colegios, sedes diplomáticas, edificios oficiales e instituciones vinculadas con Estados Unidos e Israel en Buenos Aires.

También se dispuso una observación preventiva sobre centros de reunión de comunidades vinculadas con países de Medio Oriente, con el objetivo de detectar eventuales discursos radicalizados, intentos de reclutamiento o actividades de riesgo. Todo sin pasar por encima de la ley ni la Constitución que prohíben el espionaje interno en función de etnias, nacionalidades, religión o pensamiento político.

El encuentro con Trump, desafiante para Irán

Aunque el encuentro estaba previsto desde antes de los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la Casa Rosada admiten que tanto Trump como buena parte del escenario internacional interpretarán la presencia de Milei como un respaldo político en pleno auge del conflicto en Medio Oriente. Será desafiante hacia Irán y no se descartan declaraciones altisonantes de Milei.

El evento se realizará en el hotel Trump National Doral y contará con la presencia de los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile, presidente electo), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

En cambio, no fueron invitados los mandatarios de Brasil, México, Colombia ni Uruguay, una señal de que Trump busca consolidar un bloque regional con gobiernos ideológicamente afines.

Analistas diplomáticos interpretan que la iniciativa forma parte de la llamada «doctrina Donroe», una actualización informal de la histórica Doctrina Monroe de 1823, con la que Washington pretende reforzar su influencia en el hemisferio y limitar el avance de potencias extra regionales como China y Rusia sobre recursos estratégicos, desde el litio hasta los corredores comerciales.

Argentina se suma a la red de seguridad de Washington

En paralelo al viaje presidencial, el ministro de Defensa, Carlos Presti, formalizó este jueves en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, la adhesión de la Argentina a una red de cooperación militar impulsada por Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales.

El acuerdo —firmado junto al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth— reúne a unos quince países y busca fortalecer el intercambio de inteligencia, la cooperación tecnológica y el principio de «burden sharing», es decir, la distribución de responsabilidades entre aliados en materia de seguridad.

La iniciativa se vincula con la decisión del gobierno norteamericano de clasificar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que amplía el marco de cooperación militar y de inteligencia entre los países de la región.

Durante su intervención, Presti destacó el rol geopolítico de la Argentina en el hemisferio: «Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales por nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva», afirmó.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, la participación argentina no altera los límites constitucionales de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ya que la cooperación se concentrará en intercambio de información, inteligencia criminal y capacitación para detectar redes financieras del narcotráfico y del terrorismo.

Geopolítica y dependencia

En paralelo, en ámbitos diplomáticos se interpreta que el acercamiento estratégico con Washington también se inscribe en un contexto de fuerte dependencia política.

«Es más de lo mismo: amor incondicional a Trump. Después del respaldo de Estados Unidos en el juicio por YPF y otros gestos recientes, a Milei no le queda demasiado margen más que alinearse al extremo con Washington», señaló a iProfesional un analista con experiencia en política exterior.

De hecho, el Departamento de Justicia norteamericano anunció que respaldará nuevamente la posición argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF, en una audiencia clave prevista para el 16 de abril ante la Corte de Apelaciones.

Según fuentes oficiales, Milei viajará este viernes a Estados Unidos en el avión presidencial acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

Tras la cumbre de seguridad en Miami, el mandatario se trasladará a Nueva York para participar desde el lunes en la «Argentina Week», un evento destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país ante empresarios y fondos internacionales.

En la Casa Rosada confían en que el viaje servirá para consolidar la relación política con Trump y reforzar la estrategia de inserción internacional del Gobierno.

Pero en el nuevo tablero geopolítico marcado por la guerra en Medio Oriente, cada gesto diplomático adquiere una dimensión mayor: la Argentina de Milei decidió jugar, sin matices, en el campo de Washington.