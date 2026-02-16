La emoción de Gabriel Batistuta por convertirse en abuelo por segunda vez

Lucas Batistuta, el segundo hijo de Gabriel, recibió a su segunda hija, Catalina.

Este 15 de febrero por la mañana, Gabriel Batistuta anunció que se convirtió en abuelo otra vez. Su segundo hijo, Lucas, recibió a Catalina. Con una serie de fotos, la estrella de la Selección Argentina presentó a su nieta y mostró la felicidad de los flamantes papás.

«Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida Catalina», escribió Gabriel Batistuta. En las imágenes, se lo ve a Lucas con su segunda hija en brazos. «¡Bienvenida Cata! Felicidades para toda la familia», comentó Claudia Villafañe. Soledad Pastorutti, Andy Kusnetzoff y Martín Arévalo son algunos de los famosos que lo felicitaron.

Lucas ya había sido padre en 2020, cuando nació Lautaro, el primer nieto de Gabriel Batistuta. “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida», había escrito en su momento el ex futbolista.

Gabriel Batistuta vive en Reconquista, su ciudad de origen, a donde se mudó luego de retirarse del fútbol. Si bien sigue estando conectado con el deporte, su vida cambió rotundamente porque comenzó a dedicarse al campo, en su más de 120 mil hectáreas. Lucas fue técnico de un equipo local, Romang FC, siguiendo los pasos de su padre.

