Hoy es el debut de Gimnasia y Esgrima ante el Club Atlético Ferrocarril Midland

El choque en el 23 de Agosto abre la ilusión del pueblo jujeño. Gimnasia inicia una nueva temporada con la obligación de hacerse fuerte en casa, mientras Midland intentará sorprender y llevarse puntos clave en su presentación.

El “Lobo” jujeño pone primera en la temporada 2026 con el debut en la Primera Nacional, recibiendo a Ferrocarril Midland en el estadio 23 de Agosto, en un arranque que marcará el tono del campeonato para ambos.

El encuentro se disputa este lunes 16 de febrero desde las 17:00 horas, en San Salvador de Jujuy, por la fecha 1 de la Zona B, con transmisión a través de LPF Play. El árbitro será Yamil Possi.

La AFA reprogramó el inicio del certamen, lo que llevó a que todos los equipos debutaran entre el 14 y el 17 de febrero, quedando el conjunto jujeño como local en el arranque frente al elenco bonaerense.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano afronta un inicio de calendario exigente, ya que días antes tuvo competencia oficial por Copa Argentina, lo que le dio rodaje inmediato al plantel en este comienzo de año.

El debut como local aparece como una buena oportunidad para hacerse fuerte en casa y comenzar sumando en un torneo largo y muy competitivo, donde el objetivo será posicionarse desde el inicio en la pelea por la clasificación. El fixture indica luego una seguidilla exigente con Chacarita, Quilmes y Güemes en las primeras fechas.

Mientras que el conjunto visitante inicia también su camino en la categoría buscando dar el golpe fuera de casa en la primera jornada, en un escenario históricamente complejo como el 23 de Agosto, ante un rival que suele hacerse fuerte en Jujuy.

La Primera Nacional 2026 tendrá un formato extenso y parejo, con una primera rueda en la que luego se invierten las localías, obligando a los equipos a sostener regularidad durante toda la temporada.

Tras este estreno, Gimnasia continuará su camino visitando a Chacarita y luego recibiendo a Quilmes, en un arranque que ya lo pone frente a rivales de peso.