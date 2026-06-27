La DiPEC dio a conocer los indicadores del último Censo Nacional

La Dirección Provincial de Estadística y Censos, que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, continúa brindando información respecto a diferentes operativos y análisis de indicadores varios.

Como parte del proceso de modernización digital del Estado, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), presenta los indicadores sociodemográficos del último Censo Nacional (CNPHYV-2022), desagregados a nivel gobierno local (VER VIDEO).

Datos e información para tomar decisiones

Según el régimen municipal vigente, estos pueden categorizarse en 27 municipios y 36 comisiones municipales pertenecientes a la provincia de Jujuy. Dicha información está validada en función de los procesos de gestión y calidad de datos utilizada dentro del Marco Geoestadístico Nacional, esencial para la toma de decisiones.

El Índice de Dependencia Potencial de Jóvenes mide cuántos menores de 15 años dependen económicamente de cada 100 personas en edad laboral activa, resultando clave para evaluar la carga social, el bono demográfico y la demanda en servicios educativos y de salud.

El Índice de Dependencia Potencial relaciona la población teóricamente dependiente con la población en edad activa, y muestra cuántas personas inactivas dependen económicamente de cada 100 personas potencialmente.

El Índice de Envejecimiento mide la proporción de personas mayores en relación con la población más joven dentro de un territorio.

El Índice de Masculinidad expresa la cantidad de varones por cada 100 mujeres en una población determinada. Ayuda a entender la estructura de género de un territorio y se interpreta fácilmente según los resultados obtenidos.

Mostrar estos indicadores es vital para el diseño de políticas públicas, ya que permiten dimensionar, planificar y evaluar el desarrollo de un país de manera hiper-local, sirviendo al Estado para asignar recursos de forma equitativa.