Jujuy promocionó su oferta turística en el Plenario del Norte Grande en Santiago del Estero

Jujuy participó del Norte Grande con representación institucional y acciones de promoción turística para posicionar su oferta de cara al invierno.

Jujuy participó del Norte Grande Argentino con presencia institucional y acciones de promoción turística, en el marco del 58° Plenario realizado en Santiago del Estero, donde las provincias difundieron sus principales destinos y propuestas para la próxima temporada.

La participación fue impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo, a través del Ente de Promoción Turística de Jujuy. La provincia estuvo representada por la directora del organismo, Melina Ainstein, y el coordinador Santiago García.

Como parte de las actividades previstas por la organización del encuentro, las provincias contaron con un stand institucional donde exhibieron material audiovisual, brindaron información sobre sus destinos y difundieron su oferta turística entre el público asistente.

Norte Grande y Promoción Turística para fortalecer el destino

Jujuy participó del Norte Grande con representación institucional y acciones de Promoción Turística para posicionar su oferta de cara al invierno.

La presencia de Jujuy en este espacio formó parte de la estrategia de promoción interprovincial que impulsa el Ministerio de Cultura y Turismo bajo la marca Jujuy Energía Viva, con el objetivo de consolidar el posicionamiento del destino en la región y fortalecer el vínculo con mercados estratégicos para la actividad turística.

La participación en el encuentro permitió, además, compartir el espacio con las demás provincias del Norte Grande, promoviendo el intercambio regional y la difusión conjunta de la oferta turística del norte argentino de cara a la temporada de invierno.