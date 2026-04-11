La desigualdad global se profundiza, según un reciente informe de la ONU

Un informe de la ONU revela que la brecha entre naciones ricas y pobres se agranda. Las promesas de reformas en instituciones financieras permanecen sin cumplir, afectando a los países en desarrollo.

La disparidad entre las naciones ricas y las pobres continúa ampliándose, de acuerdo a un informe reciente de la ONU. Este documento resalta que las medidas acordadas el año pasado para abordar el problema, como la reestructuración de las principales instituciones financieras globales, aún no se han materializado.

El informe, que analiza el plan adoptado en Sevilla, España, en junio pasado, busca reducir esta brecha y cumplir con los objetivos de desarrollo de la ONU para 2030. Su publicación coincide con las próximas reuniones en Washington del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entidades que promueven el crecimiento económico mundial.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mencionó que se estaba preparando para fomentar el crecimiento global, pero que la reciente guerra con Irán ha oscurecido las perspectivas económicas.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Li Junhua, indicó que las tensiones geopolíticas están dificultando la capacidad de los países en desarrollo para atraer financiamiento.

El informe también destaca que el aumento de barreras comerciales y los recurrentes desastres relacionados con el clima están exacerbando la creciente desigualdad. En la conferencia de Sevilla, los líderes mundiales acordaron el Compromiso de Sevilla, cuyo objetivo era cerrar la brecha de financiamiento anual para el desarrollo, que se estima en 4 billones de dólares. Este compromiso incluye la necesidad de aumentar las inversiones en naciones en desarrollo y reformar la arquitectura financiera internacional, incluyendo al Banco Mundial y al FMI.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha solicitado cambios significativos en ambas instituciones, argumentando que el FMI ha favorecido a los países ricos en lugar de a los pobres, y que el Banco Mundial ha fallado en su misión, particularmente durante la pandemia de COVID-19, que dejó a muchos países altamente endeudados.

El informe de la ONU sobre la implementación del Compromiso de Sevilla se presenta como «la mejor esperanza» para cerrar la brecha financiera. Sin embargo, en 2025, 25 países disminuyeron su asistencia al desarrollo, provocando una caída general del 23% respecto a 2024, la mayor contracción anual registrada. Estados Unidos reportó la mayor disminución, con un 59% menos de asistencia.

Li agregó que, según datos preliminares, se anticipa una nueva caída del 5,8% en 2026. El informe también señala que los aranceles, incluidos los de Estados Unidos, han impactado negativamente a los países en desarrollo, con un aumento significativo en los aranceles promedio sobre las exportaciones de las naciones más pobres, que pasaron del 9% al 28% en 2025. Para los países en desarrollo, excluyendo a China, los aranceles aumentaron del 2% al 19%.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(Cadena3)