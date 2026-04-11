Crisis en Flybondi: El libertario Scatturice no pagó los sueldos y cierra las rutas al sur

Tras el plan de retiros voluntarios, la empresa enfrenta por primera vez un conflicto salarial con el sindicato.

La gestión de Leonardo Scatturice al frente de Flybondi enfrenta un nuevo conflicto, esta vez porque no pagó los salarios de marzo. La demora se da en medio de una grave crisis de la low cost que, tras abrir el plan de retiros voluntarios, ahora anunció el cierre de las rutas al sur del país.

La compañía informó a sus empleados (a los que llama flybondiers casi en tono burlón) que «por motivos administrativos hoy nos fue imposible concretar el depósito de los salarios correspondientes al mes de marzo» y prometió trabajar para «resolverlo a la brevedad».

Además, Flybondi informó a la prensa que el salario de marzo «va a ser abonado en los próximos días» y que ya pagó los viáticos de las tripulaciones. «Esta fue una situación totalmente excepcional ya que la compañía jamás ha incumplido con el pago de sueldos en sus 8 años», aseguraron.

La demora generó una inédita reacción del sindicato propio de Flybondi, que desde su nacimiento es muy afín a la empresa y jamás hizo un paro. La ATAF sostuvo que «no hubo información clara y suficiente» de la compañía, por lo que se declararon en estado de alerta y movilización y denunciaron el conflicto ante la Secretaría de Trabajo.

El gremio ya había hecho una presentación por el congelamiento de los salarios y ahora habilitó a sus afiliados a retener sus tareas si los sueldos no se pagan en el transcurso de este viernes. Además, avisó que si no se depositan los sueldos harán un paro por 24 horas a partir del lunes 13 a las 14 horas.

Esta situación se da en medio de una grave crisis de la empresa, que el mes pasado abrió un programa de retiros voluntarios para achicar el plantel. Ese plan se puso en marcha en medio de versiones en el mundo aeronáutico de que Scatturice podría mudar la operación de Flybondi a Paraguay.

Como contó LPO, durante diciembre y enero Flybondi fue una catástrofe de cancelaciones y demoras que afectaron a miles de usuarios ante una insólita pasividad del gobierno de Milei, que apenas le labró actas. Los problemas resurgieron fuerte en marzo, aparentemente porque tuvo ocho aviones fuera de servicio por una renegociación de los contratos de alquiler.

En los últimos días además Flybondi anunció que a fin de mes cortará tres rutas al sur del país: Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate. Oficialmente la suspensión es por la temporada baja y los vuelos se retomarían en julio a la capital fueguina y en septiembre a las ciudades de Chubut y Santa Cruz. Lo insólito es que la empresa había vendido pasajes para las fechas que ahora cancela.

El plan de retiros voluntarios se puso en marcha en medio de versiones en el mundo aeronáutico de que Scatturice podría mudar la operación de Flybondi a Paraguay

COC Global Enterprise, el fondo de Scatturice, compró Flybondi en junio de 2025 con la promesa de invertir 1.700 millones de dólares para traer 35 aviones. Menos de un año después la compañía tiene menos aviones y no puede pagar los sueldos.

Scatturice es un empresario cercano a Santiago Caputo que ganó poder en el mundo libertario gracias a su poder de lobby ante la derecha estadounidense y a ser el organizador de las cumbres CPAC, las favoritas de Milei. Gracias a eso, el calvo empresario se quedó con Flybondi, OCA y varios negocios con el Estado.