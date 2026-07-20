La Copa San Pedro de Fútbol Infantil reunió a cientos de niños en La Mielera

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, llevó adelante una nueva edición de la tradicional Copa San Pedro de Fútbol Infantil en el predio La Mielera, ubicado en el acceso sur de la ciudad.

Durante todo el fin de semana, el torneo se desarrolló con total normalidad, tal como fue programado por la Subsecretaría de Deportes, y contó con una amplia participación de equipos y familias, cumpliendo con las expectativas de los asistentes.

Tras la entrega de premios, Julio Bravo destacó la importancia de este tipo de encuentros deportivos, remarcando que el principal objetivo es fomentar la participación, la amistad y la confraternización entre los niños y niñas. Además, señaló que, más allá del aspecto competitivo, estos torneos representan una instancia de aprendizaje y recreación para los más pequeños.

El jefe comunal también anunció que en los próximos días comenzarán los trabajos de iluminación general del predio La Mielera, dando prioridad a las tres canchas destinadas al fútbol infantil, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva de la ciudad.

Posiciones finales

Categoría 2014

1.º Cuyaya

2.º Gimnasia (J)

3.º Defensores y Justicia

4.º Cachorros

Categoría 2015

1.º Tiro y Gimnasia

2.º Palma Sola

3.º Colegiales

4.º Lobitos

Categoría 2016

1.º Jaguares Ledesma

2.º Defensores y Justicia

3.º Cachorros

4.º Atlético San Pedro

Categoría 2017

1.º Azucareritos

2.º Atlético San Pedro

3.º Palma Sola

4.º Lobitos

Categoría 2018

1.º Tigres

2.º Atlético San Pedro

3.º Azucareritos

4.º Gimnasia

Categoría 2019

1.º Atlético San Pedro

2.º Lobitos

3.º Azucareritos

4.º CRD

Categoría 2020