En vacaciones de invierno, cuidarnos también es parte del plan

El receso escolar modifica las rutinas, suma encuentros, viajes y actividades en familia. En plena temporada de bajas temperaturas, incorporar medidas simples de prevención ayuda a reducir el riesgo de infecciones respiratorias y permite disfrutar de estos días cuidando la salud de toda la familia.

Las vacaciones de invierno son tiempo de descanso, paseos y encuentros. También son días en los que compartimos más tiempo en espacios cerrados y aumenta el contacto entre personas, en una época del año caracterizada por una mayor circulación de virus respiratorios.

Por eso, el Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que las acciones cotidianas siguen siendo una de las principales herramientas de prevención. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y ventilar los ambientes todos los días, incluso cuando hace frío, son hábitos simples que ayudan a disminuir la transmisión de enfermedades.

Evitar compartir mate, vasos, cubiertos y otros elementos de uso personal es también una medida de cuidado, especialmente cuando una persona presenta síntomas respiratorios. En estos casos, escuchar al cuerpo, priorizar el descanso y evitar el contacto cercano con otras personas permite cuidar la propia salud y la de quienes nos rodean.

La vacunación es otra herramienta fundamental

En Jujuy, la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 se desarrolla en hospitales, centros de salud y vacunatorios de toda la provincia con dosis gratuitas para la población priorizada. Mantener completo el esquema de vacunación de acuerdo con la edad y las condiciones de salud permite reducir el riesgo de complicaciones y formas graves de diferentes enfermedades.

El autocuidado también implica prestar atención a las señales de alarma y consultar a tiempo. Ante dificultad para respirar, fiebre persistente, decaimiento marcado o empeoramiento de los síntomas, especialmente en niñas y niños pequeños, personas mayores y personas con factores de riesgo, se recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano.

Durante el receso escolar, el Gobierno de Jujuy invita a disfrutar de las vacaciones incorporando pequeñas decisiones de cuidado. Lavarse las manos, ventilar, completar esquemas de vacunas y consultar cuando el cuerpo lo necesita son acciones que protegen la salud individual, familiar y comunitaria.