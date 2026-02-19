La Copa del Mundo visita la Argentina como parte de su tour mundial

El acto de presentación del trofeo más importante en el mundo del fútbol contó con la presencia de varios campeones del mundo y de Sergio Goycochea.

El trofeo oficial de la Copa del Mundo, aquel que pueden tocar solo los campeones del Mundial, llegó a la Argentina, que fue uno de los destinos elegidos en su tour internacional.

La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso a la presentación oficial de la exposición y pudo hacer un recorrido por la experiencia inmersiva. La misma cuenta con un sector en el que se exponen las pelotas oficiales de cada Mundial a partir del de México 1970, otra sala temática en la que los fanáticos podrán poner a prueba su conocimiento sobre los jugadores que vistieron la camiseta de la Selección argentina en Qatar 2022 y otra zona ambientada en los inolvidables festejos que se vivieron en el Obelisco aquel 18 de diciembre de 2022.

Una vez finalizado el recorrido, podrán sacarse una foto con el trofeo oficial de la Copa del Mundo, aunque hay que cumplir con una regla fundamental: mantener cierta distancia, ya que solo pueden tocar la copa aquellos jugadores que hayan ganado el Mundial.

El evento de presentación contó con la conducción de Sergio Goycochea, arquero de la Selección argentina en el Mundial de Italia 1990, donde fue clave para llegar a la final. “En esta edición somos los campeones del mundo, entonces también tiene un aditivo muy especial”, comenzó el “Goyco”, quien además destacó: “Después de la obtención de Qatar, donde casi todos nos morimos del corazón, es la primera vez que la copa oficial visita nuestro país”.

Por otra parte, Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, recordó con emoción a Diego Armando Maradona: “Me duele en el alma, porque en este lugar tendría que estar mi capitán”. A su vez, Jorge Burruchaga, quien hizo el gol que definió la final de aquella edición ante Alemania, recordó: “Nos dimos cuenta que podíamos ganar el Mundial en el partido de octavos de final con Uruguay. Fue el puntapié inicial de lo que fue el éxito”.

Por otra parte, el arquero Ubaldo Matildo Fillol, una de las grandes figuras de la Selección que conquistó el Mundial de 1978, confesó que sentía “la presencia de todos mis compañeros del ´78 y del ‘Flaco’ Menotti”.

También dijeron presente Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor “El Negro” Enrique y Sergio Batista, todos ellos campeones del mundo en México 1986, quienes recordaron con mucha emoción aquella consagración.

Algunos datos del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo

Este es el sexto Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a nivel global y siempre pasó por la Argentina.

Las dos únicas ocasiones en que el trofeo original de la Copa del Mundo sale del Museo de la FIFA es para el Tour del Trofeo y para la Copa del Mundo.

En su recorrido global, el Trofeo de la Copa Mundial visitará 30 asociaciones miembros de la FIFA, en 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira.

Curiosidades sobre el trofeo original de la Copa del Mundo

El trofeo original está hecho de oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilos y fue creado como una composición de dos figuras humanas sosteniendo el globo sobre ellas.

El diseño vigente se remonta a 1974. Antes se entregaba la Copa Jules Rimet.

El trofeo original solo puede ser tocado y sostenido por antiguos ganadores del Mundial y jefes de Estado.

El equipo que gana cada edición de un Mundial recibe primero el trofeo original durante la ceremonia y luego es premiado definitivamente con el Trofeo del Ganador de la Copa del Mundo, el cual está bañado en oro y que tiene grabado con el año, el país anfitrión y el ganador del evento correspondiente.

