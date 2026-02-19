Educación fortalece el trabajo territorial con una recorrida institucional en Santa Clara

La ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo encuentros con directivos, docentes y personal escolar de distintas instituciones de la zona.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, llevó adelante una recorrida institucional por la localidad de Santa Clara, donde visitó distintos establecimientos educativos con el propósito de conocer en detalle su realidad y relevar necesidades prioritarias.

Durante la jornada del jueves, Teseira estuvo presente en la Escuela N°356 “José Hernández”, el Bachillerato N°10 “Francisco Luna” y la Escuela Rural Mediada por TIC N°5 del paraje Sauce Guacho. En cada institución mantuvo encuentros con directivos, docentes y personal escolar, a fin de evaluar el estado edilicio, las demandas más urgentes y los avances en tareas de desmalezamiento.

La ministra destacó la importancia de “hacer territorio” y mantener un contacto directo con las comunidades educativas de toda la provincia. En ese sentido, subrayó que su gestión tiene como eje central escuchar personalmente las demandas de cada escuela, asumir compromisos concretos y avanzar en soluciones que garanticen mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El intendente local, Antonio Alaniz, acompañó la recorrida, consolidando el trabajo articulado entre el Ministerio y el Municipio. También participaron la asesora Técnica Pedagógica, Marcela Gámez, y el jefe del Área Logística, Javier Taglioli.