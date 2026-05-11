La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy aprobó su balance anual y renovó autoridades

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, donde se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N° 58, así como también la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Posteriormente, fue proclamada ganadora la Lista Azul y Blanco, en un acto que contó con la presencia del veedor perteneciente a la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, órgano local del INAES, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Provincia de Jujuy.

Tras la finalización de la Asamblea, se realizó el nombramiento de cargos del nuevo Consejo de Administración, que quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Hugo Alfredo Mancini

Secretario: Francisco Nicolás Lamas Hernández

Tesorero: Matías Oscar Darío Massere

Vocales Titulares:

1° Agustín Alejandro Carrera

2° Bruno Luciano Giacoppo

3° Christian Antonino Testarelli

4° César Guillermo Aprile

5° José Humberto Pérez Aguilera

6° Juan Carlos Aparicio

7° Juan Enrique Cozzi

8° Jorge Omar Garrido

9° Sergio Luciano Barazzuol Fascio

Vocales Suplentes:

1° Silvia Lorena Zazzarini

2° Daniel Omar Ance

3° Elgar Rolando Velázquez

4° Rolando Omar Gelmetti

5° Roberto Manuel Fascio

Síndico Titular: Aldo Rubén Aucachi

Síndico Suplente: Nicolás Gallardo