Educación y Hacienda acordaron duplicar los pasajes de abono para docentes jujeños

La medida es resultado del trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Hacienda y los gremios representantes del sector docente.

El Gobierno de Jujuy, a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y los gremios representantes del sector docente, implementará el Programa de Ampliación Excepcional del Pasaje de Abono destinado a docentes de Nivel Secundario y Superior que deban trasladarse más de 60 kilómetros desde su domicilio real hacia sus lugares de trabajo.

La medida, establecida mediante la Circular N.º 001-UME/26, forma parte de una serie de acciones que tienen como objetivo brindar respuestas concretas a demandas históricas del sector docente de la provincia.

En este marco, se dispuso la duplicación de los abonos para los trabajadores de la educación alcanzados por el programa, generando un alivio económico que acompañe el esfuerzo y compromiso de quienes cumplen funciones en distintos puntos del territorio provincial.

Asimismo, se informó que el beneficio deberá ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos por la normativa vigente, contemplando las frecuencias, condiciones de prestación y estado de las unidades de transporte de línea regular habilitadas por la Secretaría de Transporte de la Provincia.