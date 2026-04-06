La Comisión de Salud Pública fortalece acciones para promover la donación voluntaria

En el Salón Presidente Raúl Alfonsín, la Comisión de Salud Pública recibió a autoridades del Centro Regional de Hemoterapia para fortalecer las acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre y la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo sostenido que desarrolla el Centro en el ámbito provincial, tanto en su sede de Alto Comedero como a través de colectas externas en distintos puntos del territorio. También se anunció la realización del operativo “Mi Sangre, Tu Sangre”, que tendrá lugar el martes 7, de 08:30 a 12:00, en el Hall Central de la Legislatura, donde se llevará adelante una colecta de sangre junto con la inscripción de potenciales donantes de médula ósea.

En ese marco, el presidente de la Comisión, Omar Gutiérrez, destacó la importancia de la donación voluntaria de sangre y hemoderivados, subrayando su carácter esencial para el sostenimiento del sistema sanitario. Asimismo, remarcó la necesidad de promover la donación habitual como práctica solidaria y responsable.

Por su parte, Ivone Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de Hemoterapia y del Registro Provincial de Donantes de Médula Ósea del CUCAIJUY, explicó que “los beneficios de donar sangre son muchos. Por ejemplo, la médula ósea comienza a trabajar produciendo nuevas células sanguíneas. También brindamos un código numérico para que el donante busque en una página web, después de tres días de donar, los resultados de todas las pruebas de laboratorio que se le hacen a la sangre donada”.

Para finalizar, Ruiz Huidobro invitó a toda la comunidad a participar activamente, ya sea como donantes o acompañando a quienes deseen hacerlo. Asimismo, desde la Comisión remarcaron que la solidaridad colectiva es fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre y continuar salvando vidas en la provincia.