Abren las inscripciones al BEGU 2026 para estudiantes terciarios y universitarios

Desde hoy se encuentra habilitada la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 para estudiantes de nivel terciario y universitario en San Salvador de Jujuy. El trámite se realiza de manera online y estará disponible hasta el 24 de abril. Además, continúa vigente la inscripción para el nivel secundario hasta el 17 de abril.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este 6 de abril quedó abierta la inscripción para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario.

El trámite se realiza de forma online a través de la página web oficial del municipio y el período de inscripción se extenderá hasta el 24 de abril.

Asimismo, se recordó que continúa vigente la inscripción para estudiantes de nivel secundario, la cual permanecerá abierta hasta el 17 de abril.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán contar con DNI, una tarjeta asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa correspondiente. En el caso de los estudiantes universitarios, además deberán acreditar su condición de alumnos activos —simples o plenos— mediante un certificado emitido por la institución.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS para habilitar el beneficio en la tarjeta.

Para consultas o asistencia en el trámite, se encuentran disponibles distintos puntos de atención: Tumusla 625; edificio municipal de avenida El Éxodo 215; Dirección General de Rentas en Hipólito Yrigoyen; Delegación de Villa Jardín de Reyes; CPV Malvinas; CPV Chijra y CPV Santa Ana, en Alto Comedero.