La Comisión de Educación impulsa la creación de mutuales y cooperativas escolares en Jujuy

La comisión presidida por la diputada María Teresa Ferrín analizó el impulso a las mutuales y cooperativas escolares en Jujuy, en una reunión realizada en el Salón Marcos Paz de la Legislatura. Participaron representantes del Colegio Pablo Pizzurno, del Polimodal N3 y autoridades del sector cooperativo y mutual.

Ferrín explicó que la convocatoria surgió tras la conformación de la primera mutual escolar en el Polimodal N3 y recordó que el mutualismo y el cooperativismo están contemplados en la Ley Nacional de Educación y en la normativa provincial. Desde la comisión se trabajará para impulsar la reglamentación del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación y del artículo 110 de la ley provincial.

La legisladora destacó la experiencia del Colegio Pablo Pizzurno, que trabaja con una cooperativa escolar desde hace más de cinco años, y la reciente creación de la mutual del Polimodal N3, y señaló que estas asociaciones constituyen una herramienta formativa orientada a la solidaridad, el trabajo en equipo y el emprendedurismo. Asimismo, adelantó que la comisión dialogará con autoridades del Ministerio de Educación, entre ellas la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Riquelme, y el área de Políticas Socioeducativas, para elaborar de manera conjunta las reglamentaciones necesarias.

La vicedirectora del Polimodal N3, Susana Arequipa, solicitó una resolución del Ministerio de Educación que permita activar de manera definitiva las mutuales escolares en la provincia, y remarcó que la institución se convirtió en la primera mutual escolar estatal del ámbito provincial. Indicó que estas asociaciones promueven principios de solidaridad, ayuda mutua y participación democrática, y permiten que los alumnos generen respuestas concretas a problemáticas cotidianas mediante iniciativas como la provisión de útiles escolares, botiquines, roperos de uniformes y servicios de fotocopiado.

Desde la Comisión de Educación coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, el Ministerio de Educación y las instituciones escolares para consolidar estas herramientas pedagógicas y fortalecer la participación estudiantil dentro del sistema educativo provincial.

«Queremos incentivar la construcción de mutuales escolares y utilizarlas como una herramienta pedagógica que ayude a los chicos a formarse en otros valores y en otros temas importantes para su vida», afirmó Ferrín.