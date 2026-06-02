«Crisis en LLA»: Bullrich ofreció renuncia y complica la aprobación de pliegos en el Senado

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron sesionar este jueves, pero ahora se podría frenar la aprobación de unos 73 pliegos a la justicia.

La interna a cielo abierto en La Libertad Avanza tuvo hoy su impacto en el Senado Nacional que podría frenar la aprobación de los pliegos a la Justicia, luego que trascendiera que Patricia Bullrich puso su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, que fue habría sido rechazada por el presidente Javier Milei.

De todas maneras, la decisión se adoptará en la reunión de Labor Parlamentaria citada a las 11 donde se consensuará el temario de la sesión proyectada para el jueves entre el oficialismo y los bloques opositores, aunque ya había un acuerdo para incluir los proyectos de pago a dos fondos buitres, y sobre propiedad privada, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La versión de una posible renuncia de Bullrich ya impactó en el bloque Libertarios y los aliados que tienen contacto permanente con la ex presidenta del PRO.

En ese contexto, el primer impacto de esa crisis en el seno del oficialismo será que se demoraría la aprobación de unos 70 pliegos que estaba previsto votar en la sesión de este jueves.

La decisión impulsada por la secretaria general Karina Milei de vetar el pliego a jueza de Veronica Michelli abrió una nueva grieta en el oficialismo, luego que Bullrich expresó su rechazo a la decisión del Gobierno.

Sin embargo las diferencias entre Milei y Bullrich no aparecen ahora sino que vienen sucediendo en los últimos meses, pero se salieron a la luz cuando Bullrich reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada, luego de las denuncias ante la justicia de un crecimiento de su patrimonio.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», señaló ayer Bullrich.

El pedido del retiro del pliego de Michelli ya generó tensión con los bloques dialoguistas que avalaron con su firma la postulación de Veronica Michelli como vocal a la Tribunal Federal de La Plata y tienen la postura de mantener esa designación.

En ese sentido, la senadora Carolina Losada afirmó este martes que votará “en contra” de retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli, cuestionada por el Poder Ejecutivo, y adelantó que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada a Radio , radical por Santa Fe, quien apoyó de ese modo la posición de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que ayer también adelantó que votará a favor de designar jueza a Michelli.

Además se sumaron a las criticas al Gobierno el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires las agrupaciones institucionalistas Integridad Republicana y Será Justicia cuestionaron la «maniobra del gobierno».

Jueces

La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero no incluyó el dictamen de Michelli pese a que tenía nuevo firmas necesarias para que se pueda tratar en el recinto de sesiones.

En lista de espera también se encuentran los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legitimo.

En cambio, ya están en condiciones de ser tratados 73 pliegos, entre que se encuentra Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

También están en condiciones de ser aprobados los pliegos de esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran, de secretarios de juzgados y fiscales. #AgenciaNA