La Comisión de Cultura y Turismo repudian agravios a Mercedes Sosa y avanzan en proyectos turísticos

La Comisión de Cultura y Turismo de la Legislatura aprobó un proyecto de resolución de repudio contra declaraciones de un funcionario de Radio Nacional Tucumán que desacreditan la figura de la cantante Mercedes Sosa.

En la misma reunión, se analizaron iniciativas vinculadas al desarrollo turístico, como la creación de una ruta gastronómica y la actualización de la agenda de trabajo de la comisión.

Tras el encuentro realizado en el salón Marcos Paz, la presidenta de la comisión, Mariela del Valle Ortiz, explicó que uno de los principales temas abordados fue el rechazo institucional a expresiones que generaron amplio repudio en el ámbito cultural.

“Hemos firmado un proyecto de resolución de repudio a desacreditaciones hacia la figura de quien ha sido y sigue siendo una referente latinoamericana de la música popular argentina, como es Mercedes Sosa”, señaló. Y agregó: “La verdad que fueron dichos totalmente desafortunados, retrógrados con respecto al tema de la ideología política y del cuerpo. Creo que se escuchó un fuerte repudio en todo el ámbito cultural, no solamente en nuestro país, sino de otros países de Latinoamérica y del mundo. Nosotros, como comisión de Cultura, teníamos la obligación de expresarnos también en ese sentido”.

En otro orden, al referirse a la posible implementación de una ruta gastronómica articulada con políticas del Poder Ejecutivo provincial, la legisladora indicó que se avanzó en el análisis de proyectos orientados a fortalecer la identidad gastronómica de la provincia. “Muchos turistas vienen a Jujuy a conocer nuestros platos; es un proyecto que vamos a trabajar y vamos a consultar con los actores involucrados”, afirmó.

Amplió que para el tratamiento de estos proyectos será necesario coordinar con el Poder Ejecutivo, “porque el gobernador ya sacó muchos decretos con respecto a beneficios impositivos a algunos sectores, entre ellos los turísticos. Hay que ver el Plan 2030, que también es transversal a muchos temas que tienen que ver con la cultura y el turismo”.

Asimismo, Ortiz señaló que se trataron proyectos de declaración vinculados a eventos culturales y populares realizados en marzo y previstos para abril, consolidando el acompañamiento institucional a las actividades locales.

En cuanto a los próximos encuentros, la legisladora anticipó una agenda que incluirá la participación de autoridades y sectores vinculados al turismo. “Vamos a invitar a la directora de Turismo para que nos exponga nuevamente el plan. Hay legisladores nuevos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo y creo que es un tema que debemos conocer todos”, explicó. También remarcó la importancia de convocar al sector privado: “Será el sector gastronómico, para poder escuchar la situación del sector”.

Por último, la diputada destacó la continuidad del trabajo en comisión: “Hay temas interesantes que vamos a seguir tratando y es necesario consultarlos”, concluyó.