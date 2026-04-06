Detuvieron a otro menor por el crimen en San Cristóbal: «Trasciende fronteras»

Un segundo adolescente fue detenido por su posible vinculación con el encubrimiento del ataque en la escuela. La secretaria de Gestión Institucional de la provincia de Santa Fe Virginia Coudannes señaló que la investigación involucra redes internacionales y trasciende los límite del país.

La investigación del asesinato de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años muerto el pasado 30 de marzo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, sumó un nuevo detenido este lunes. Se trata de otro menor de edad, interceptado por la Guardia Provincial mientras se desplazaba en la vía pública, en un procedimiento que forma parte de un seguimiento activo de varios días sobre domicilios y personas vinculadas al caso.

Las autoridades provinciales destacaron la coordinación entre distintos organismos. La Secretaría de Gestión Institucional de Santa Fe y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, subrayaron el trabajo conjunto entre la PDI, la Fiscalía Regional, la Policía Federal, la Unidad Antiterrorista y la Guardia Provincial, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía Regional Quinta y del Ministerio Público de la Acusación. Este operativo permitió detener al menor en un marco “absolutamente limpio” pese a condiciones climáticas adversas y al desconocimiento de la reacción de los implicados.

En paralelo, la provincia mantiene un enfoque de contención hacia la comunidad educativa y la familia de la víctima. Desde el Gobierno de Santa Fe se llevan a cabo reuniones con las instituciones del colegio y con equipos de salud mental, articulando apoyo integral para alumnos, docentes y vecinos. Por esta razón, tanto este lunes como el martes no habrá clases en ningún establecimiento de San Cristóbal, y la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial.

Si bien no se revelaron detalles sobre la vinculación del detenido con el autor material del homicidio ni sobre su lugar de estudio, se confirmó que se trata de un menor de edad punible. La relación entre ambos jóvenes y su participación en los hechos se determinará en la audiencia de imputación de cargos, conforme al Código Procesal Penal de Menores de Santa Fe.

La investigación también contempla la posibilidad de maniobras de encubrimiento. Las autoridades indicaron que la captura del nuevo detenido surge a partir de tareas de vigilancia sobre domicilios vinculados a la investigación, reforzando la hipótesis de que podría haber intentado ocultar información sobre el crimen.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional, destacó la dimensión del caso: “Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de Santa Fe y de la República Argentina”, en referencia a la complejidad de la investigación y a posibles conexiones con redes internacionales, sin dar más detalles por reserva judicial.

Galfrascoli agregó que la actuación coordinada entre fuerzas provinciales y federales refleja la seriedad con la que se aborda el caso. “El profesionalismo de nuestra policía, la Policía de Investigaciones y la Guardia Provincial permitió concretar un operativo seguro y efectivo, garantizando que las medidas se desarrollen con absoluta responsabilidad”, señaló.

Por último, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que las investigaciones continuarán con todos los procedimientos necesarios, manteniendo la custodia de los domicilios vinculados y el seguimiento de posibles nuevos implicados. La prioridad sigue siendo el esclarecimiento total de la tragedia y el acompañamiento a la comunidad afectada. (Cadena3)