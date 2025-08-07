La Comisión de Ambiente participó de una capacitación brindada por CASAFE

En el Salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Ambiente, presidida por la diputada provincial Valeria Gómez, recibió a representantes de la región NOA de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), quienes brindaron una jornada de capacitación sobre el uso de productos fitosanitarios.

Las disertaciones estuvieron a cargo de las coordinadoras Ximena Rojo Brizuela y María Sol Muñoz. Durante la capacitación, los legisladores se instruyeron sobre la aplicación de fitosanitarios en prácticas agrícolas. En ese marco, se destacó que el objetivo de estas acciones formativas es que los trabajadores adquieran el Carné de Aplicador Profesional Provincial (CAPP), y que los legisladores cuenten con una visión más detallada de la realidad del campo agrícola.

Al finalizar la jornada, la coordinadora Ximena Rojo Brizuela explicó que la capacitación fue impulsada por iniciativa de la diputada Miriam Burgos: “Hace una semana, en conversaciones, surgió el tema del carné, y la diputada nos planteó la necesidad de interiorizar y capacitar a los legisladores de la Comisión de Ambiente sobre esta herramienta e instrumento”.

Asimismo, subrayó la importancia de formar a quienes legislan: “Es importante que tengan conciencia de cuáles son las herramientas que tenemos en el campo para hacer un uso correcto de los productos fitosanitarios, y poder tener una evaluación más completa de los posibles riesgos y situaciones críticas. Sobre todo, para que al momento de legislar cuenten con otra dimensión de la situación en el territorio”.

Finalmente, agradeció la convocatoria: “Como parte de CASAFE, queremos agradecer esta invitación, ya que representa una oportunidad muy importante y valiosa para brindar información a los legisladores. Estaremos a disposición ante cualquier consulta”, concluyó.