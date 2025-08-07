El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

La intervención permitió corregir una compresión de hernia de disco en la columna con la colocación de un implante. Se trata de la primera práctica de este tipo en Jujuy y en el NOA.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) gestionó una intervención de alta complejidad realizada en el Sanatorio Los Lapachos con profesionales médicos de Buenos Aires, en lo que fue la primera práctica de este tipo en la provincia y en el norte del país, con un costo aproximado de $35.000.000.

El procedimiento se extendió por 3 horas aproximadamente y consistió en corregir una compresión de una hernia de disco en la columna del paciente, con antecedentes de obesidad y dolor crónico intratable, mediante la colocación de un implante previo tratamiento médico.

El equipo médico que intervino en el procedimiento estuvo integrado por el neurocirujano Juan Zaloff Dakoff, proveniente de la Provincia de Buenos Aires y su equipo, sumado al equipo de profesionales locales coordinado por el doctor Esteban Lamas y técnicos anestesiólogos y de Rayos X y otros especialistas.

Al respecto, Lamas sostuvo que “la importancia de la intervención quirúrgica se basa en el beneficio para el paciente de 47 años, que va a poder recuperar su calidad de vida y con la cirugía en Jujuy, sin desarraigo de la persona y la familia”.

En tanto, destacó “la voluntad de la obra social para resolver este tipo de situaciones que afectan no solamente al afiliado, sino también a su entorno y grupo familiar”.

Por su parte, Dakoff explicó que “se realizó el implante de un neuroestimulador medular, una tecnología novedosa para la región, pero que se utiliza ampliamente en todo el mundo y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor” y detalló que “se colocó un electrodo sobre la médula y ello contribuye a disminuir el dolor, algo que en este caso no se puede realizar con fármacos u otro tratamiento”.

Tras la cirugía, “se realizan controles de los programas neuroestimuladores y con ello se podrá realizar monitoreo de los niveles de dolor del paciente, con lo cual la persona seguirá un nivel de vida normal; en una primera etapa tendrá restricciones propias del procedimiento y luego del tercer mes mejorará su calidad de vida”, concluyó.