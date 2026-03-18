La Casa Macedonio Graz se convierte en espacio cultural para bodas en Jujuy

El Registro Civil y la Secretaría de Cultura rubricaron un convenio para promover las ceremonias de matrimonio en el espacio capitalino.

Se firmó un convenio entre el Registro Civil y la Secretaría de Cultura de Jujuy para facilitar la realización de bodas en la Casa Macedonio Graz, sin costo adicional para quienes elijan dicha locación de la capital jujeña para su casamiento.

El director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, al respecto de este acuerdo expresó que se trata de una oportunidad para promover el turismo y generar empleo, especialmente en áreas como la gastronomía y la organización de eventos.

El funcionario mencionó que se inauguraron varias locaciones con fines similares en la provincia, y que se planea expandir a más lugares, entre ellos, Tilcara.

En tal sentido, Rivas afirmó que la iniciativa busca no solo ofrecer un espacio para matrimonios, sino también fomentar la inclusión y la diversidad cultural, convirtiendo estos espacios en lugares de encuentro para la comunidad.

Por último, destacó la importancia de la cultura e identidad en la vida de los jujeños, y que se espera que estas nuevas actividades en el Registro Civil contribuyan al bienestar social y económico de la región.

En tanto, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, puso de relieve que esta iniciativa busca revitalizar la zona del centro y ofrecer a las parejas una alternativa atractiva para celebrar un momento tan importante en sus vidas.

Asimismo, hizo hincapié en que Casa Macedonio Graz, un espacio cultural con una agenda activa de actividades y muestras artísticas, se presenta como un lugar representativo y hermoso para estas ceremonias.

Finalmente, adelantó que, a partir del miércoles 25 de marzo, las parejas interesadas podrán realizar consultas y solicitar la ceremonia, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Registro Civil.

Cabe mencionar que tras la firma de convenio en Casa Macedonio Graz se llevó adelante un desfile de modas con propuestas de diseñadoras con vestidos para bodas.

Asistieron, además de los mencionados, la directora de Cultura, Gisela Arias; y la coordinadora de Artes e Industrias Culturales, Florencia Cari; entre otros funcionarios de la cartera de Cultura y Turismo, e invitados especiales.