Alguien se la llevó: La sospecha sobre un circo tras la desaparición de Esmeralda en Córdoba

La ciudad de Cosquín se encuentra en estado de máxima alerta tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años.

Fue vista por última vez este miércoles, cerca de las 15, en las inmediaciones de su hogar en el barrio San José Obrero. Desde el momento en que se advirtió su ausencia, se puso en marcha un gran operativo de seguridad en la zona serrana.

En el lugar trabajan de manera coordinada equipos especializados en rescate, unidades caninas, drones y personal de la Policía y Bomberos. Además, en una medida excepcional, se sumó personal del Ejército Argentino. Esta intervención se produjo luego de que el padre de Esmeralda, quien es militar, solicitara formalmente el apoyo de sus compañeros de fuerza para intensificar los rastrillajes en las áreas rurales y urbanas.

«Alguien se la llevó»: el desgarrador testimonio de la familia

Con el paso de las horas, la angustia crece y la hipótesis de un extravío accidental pierde fuerza para los allegados. Florencia, tía de la nena, expresó su desesperación en diálogo con la prensa local, asegurando con firmeza: “Alguien se la llevó”. Según la mujer, Esmeralda es una niña inquieta pero que siempre regresa al interior de su casa y nunca se aleja por sus propios medios.

“Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla”, suplicó Florencia entre lágrimas. La familia, descripta por los vecinos como gente «laburadora» y sin conflictos previos, se encuentra «destruida» ante la falta de novedades.

La sospecha sobre un circo tras la desaparición de Esmeralda

Un elemento clave en la investigación surgió del testimonio de los habitantes del barrio. Estela, una vecina que colaboró en las primeras horas de búsqueda, relató un episodio inquietante relacionado con un circo que se encontraba en la zona.

Según su testimonio, cuando intentaron preguntar a los integrantes del circo sobre el paradero de la nena, recibieron respuestas hostiles y se les impidió el ingreso al predio sin una orden policial. La sospecha se incrementó al conocerse que el circo se retiró de Cosquín justamente este miércoles, el mismo día de la desaparición.

Cómo colaborar con la búsqueda de Esmeralda

Esmeralda vestía un body de color gris al momento de desaparecer. Es de contextura pequeña y, según su familia, puede moverse con facilidad pero no suele alejarse sola. Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información fehaciente comunicarse de inmediato con las autoridades policiales o al servicio de emergencias.

(Via Pais)