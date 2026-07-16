La Casa Jorge Cafrune será escenario de un Encuentro de Folklore y Milonga con entrada gratuita

Con el propósito de promover y fortalecer los espacios de encuentro para la música y la danza tradicional, el Municipio invita este sábado 18 de julio al ciclo “Encuentros en el Cafrune”, una propuesta cultural que reunirá a amantes del folklore y la milonga en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, ubicada en la intersección de avenida Carlos Snopek y Pampa Blanca, en el barrio Alto Comedero.

La actividad se desarrollará de 18:00 a 21:00 horas y tendrá continuidad el tercer sábado de cada mes, consolidándose como un espacio abierto para compartir la música, el baile y las tradiciones populares.

El encuentro será con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos, familias, bailarines, músicos y al público en general a participar de una jornada dedicada a la identidad cultural y al intercambio artístico.

La coordinación estará a cargo del profesor Rubén Llave, quien acompañará el desarrollo de esta iniciativa orientada a fomentar la participación comunitaria y el disfrute de las expresiones folklóricas en un ambiente de integración y camaradería.