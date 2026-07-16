El Tren Solar de la Quebrada suma fechas para la experiencia Tren del Vino hasta noviembre

Con 11 salidas confirmadas entre julio y noviembre, la experiencia enoturística de Tren Solar de la Quebrada abre su calendario completo de la temporada.

A días del lanzamiento oficial del Tren del Vino el domingo 26 de julio, la propuesta que une al primer tren solar de Latinoamérica con la Ruta del Vino Jujuy — confirma su calendario de salidas, que se extiende todos los sábados entre agosto y noviembre.

La experiencia invita a descubrir vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina, recorriendo viñedos que se encuentran entre los de mayor altura del país. El circuito une Volcán y Tilcara, con seis paradas en bodegas de la región y un cierre en el Wine Shop de Tilcara, con una selección de etiquetas locales.

Calendario del Tren del Vino

Agosto: sábado 15 y sábado 22

Septiembre: sábado 5 y sábado 19

Octubre: sábado 10 – sábado 17 y sábado 24

Noviembre: sábado 7 – sábado 14 y sábado 21

“Con este calendario buscamos que cada vez más viajeros puedan descubrir la Quebrada desde otra mirada: disfrutando del Tren Solar y la Ruta del Vino de extrema altura acompañando el crecimiento de esta propuesta turística y los productores locales», expresó Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada.

La Ruta del Vino desde el Tren Solar

El Tren del Vino es más que viaje en Tren, es una experiencia completa: vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina se encuentran en un mismo recorrido. Cada parada invita a bajar, conocer bodegas y probar etiquetas que expresan el carácter de un territorio que está dando forma a una ruta del vino joven y en pleno crecimiento. siempre acompañados con guías y sommelier a bordo.

El recorrido

Tumbaya: parada con degustación de bodegas y vinos de los Valle Templados -Antropo Wines y Bodega El Molle.-

Purmamarca: almuerzo y recorrido por la bodega Amanecer Andino.

Maimará: cruce escénico por el viñedo Yanay y degustaciones en la Estación de Bodega Fernando Dupont y Yanay.

Apeadero El Bayeh: parada en el nuevo apeadero y degustación en Bodega El Bayeh.

Tilcara: cierre del recorrido en con degustación y Wine Shop Tren Solar

Wine Shop Tren Solar

La Tren Solar Wine Shop, en Tilcara, funcionará como una vidriera permanente de la producción vitivinícola de la Quebrada: allí estarán expuestos vinos de las bodegas participantes durante todos los días de operación del tren. El día de la experiencia Tren del Vino, 8 bodegas estarán presentes en el espacio para ofrecer degustaciones a los pasajeros: Yacoraite – Viñas de Uquía- Bodega Don Milagro -Bodega Kindgard-Huichaira Vineyard -Viñas de Yañez-Viñas El Perchel-