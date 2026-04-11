La cápsula Orión regresó con éxito a la Tierra

Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años. Los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 km/h y el escudo de Orión soportó temperaturas de hasta 2700 ºC.

Los helicópteros que transportaban a los cuatro astronautas ya aterrizaron en el buque principal de recuperación, el USS John P Murtha. A bordo de la nave había más de 500 personas para dar la bienvenida a la tripulación de regreso a la Tierra.

A las 21:07 en Argentina, la cápsula Orión de la misión Artemis II tocó el océano Pacífico tras un descenso a más de 40.000 kilómetros por hora. Así concluyó una travesía de 9 días, una hora y 32 minutos que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra, un hito que no ocurría desde hace más de cincuenta años. El jefe de la NASA, Jared Isaacman, calificó el regreso como un momento de orgullo y anticipó que el objetivo es volver al satélite para quedarse.

El equipo de soporte en los botes logró abrir la escotilla de la cápsula Orión, mientras esperan a que llegue el personal especializado para la extracción de los astronautas. Christina Koch era la primera en salir, mientras que el comandante Reid Wiseman fue el último.

La NASA comunicó que los astronautas se encuentran en excelente estado de salud, mientras esperan a los equipos de extracción de la cápsula. Los tripulantes de la cápsula Orión apagaron todas las computadoras dentro.