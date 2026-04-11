Entregaron premios del programa «Renovando Energías» y lanzamiento de «Circulando Energías»

El Gobierno de Jujuy reconoció el trabajo de estudiantes en contexto de encierro y presentó un nuevo programa interministerial que profundiza la educación ambiental y el uso de energías renovables.

Se realizó el acto de entrega de premios del programa “Renovando Energías” y el lanzamiento de “Circulando Energías”, una nueva propuesta que articula políticas públicas en materia de educación, ambiente y energía para el período 2026.

La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Daniela Teseira; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; y la directora provincial de Energía, Agustina Otaola, junto a legisladores provinciales y equipos técnicos de las áreas intervinientes.

Durante el acto se presentaron los resultados de “Renovando Energías”, iniciativa que se desarrolló en la modalidad de Educación en Contexto de Encierro y que promovió el uso eficiente de la energía y el cuidado del ambiente con la participación de más de 300 estudiantes de unidades penitenciarias de la provincia.

En ese marco, se realizó la firma del convenio de colaboración para la puesta en marcha de “Circulando Energías”, un programa interinstitucional que integrará acciones educativas, ambientales y tecnológicas en los niveles inicial, primario y secundario, incluyendo escuelas técnicas y contextos de encierro.

Al respecto, la ministra de Educación destacó el carácter articulado de la propuesta y señaló que “este nuevo programa permite trabajar de manera conjunta entre ministerios, evitando la superposición de acciones y fortaleciendo el impacto en las instituciones educativas”. Además, subrayó que se impulsarán proyectos con impacto social, como la construcción de cocinas y calefactores solares destinados a escuelas de zonas alejadas.

Por su parte, el ministro Stanic remarcó la evolución de la iniciativa, que comenzó hace tres años con el objetivo de promover el cuidado de la energía desde edades tempranas. “Hoy ampliamos el alcance incorporando a estudiantes de secundaria y de contextos de encierro, sumando la perspectiva ambiental y apostando a soluciones concretas como sistemas de calefacción solar para escuelas que hoy dependen de la leña”, explicó.

En tanto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático destacó la importancia de la educación ambiental como eje transversal de la gestión. “Es fundamental formar desde la infancia en el cuidado del agua, la energía y los recursos naturales, para construir ciudadanos comprometidos con el ambiente y el futuro del planeta”, afirmó.

Como parte del acto, también se puso en valor la declaración de Interés Legislativo del programa por parte de la Legislatura de Jujuy.

Entrega de premios de «Renovando Energías»

Finalmente, se concretó la entrega de premios a los establecimientos participantes de “Renovando Energías”, reconociendo el compromiso y las propuestas desarrolladas en cinco unidades penitenciarias. Los premios consistieron en kits de insumos informáticos, deportivos, musicales y educativos destinados a fortalecer los procesos de aprendizaje.

El Complejo Penitenciario de Alto Comedero (Unidades N° 2, N° 3 y N° 7), el Complejo Penitenciario N° 8 de Chalicán y el Complejo Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti recibieron reconocimientos.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy consolida políticas públicas que promueven la educación ambiental, el uso responsable de la energía y la inclusión, proyectando nuevas acciones para el ciclo 2026 con una mirada integral y sustentable.