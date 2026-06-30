La Cámara de Comercio de Salta sugiere cerrar los negocios a las 18 el viernes por el partido de Argentina

La entidad recomendó al comercio salteño evaluar una jornada de atención hasta las 18 el viernes 3, ante el impacto que podría tener el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde sobre la actividad comercial.

La Cámara de Comercio e Industria de Salta salió a sugerir al resto del comercio local que evalúe una modalidad especial de atención para el próximo viernes 3 de julio, día en que la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

La recomendación de la entidad es que los comercios consideren trabajar en horario corrido hasta las 18, una alternativa que ya fue adoptada por numerosos locales de gran superficie del centro salteño y que apunta a anticiparse al efecto que suele generar un partido de esta magnitud sobre el movimiento comercial.

Con el inicio del encuentro previsto para las 19, la Cámara entiende que durante la última franja de la jornada podría producirse una caída muy marcada de la circulación de clientes y, por lo tanto, de las ventas. En ese escenario, la entidad considera razonable que muchos comercios reorganicen su atención para aprovechar mejor el día, optimizar recursos y evitar sostener estructuras abiertas en un horario donde el consumo probablemente baje de manera fuerte.

La recomendación también tiene un costado vinculado a la dinámica interna de los equipos de trabajo, ya que permitiría que muchos trabajadores puedan regresar con tiempo a sus hogares y compartir el partido junto a sus familias.

La propuesta, de todos modos, se plantea como una sugerencia y no como una disposición general. Cada comercio podrá definir cómo organizar su atención según su rubro, su clientela y la dinámica habitual de sus ventas.

Con el Mundial entrando en fases decisivas y el entusiasmo futbolero subiendo, el viernes promete ser una jornada donde la pelota también ordenará los tiempos del comercio.

(InfoNegocios)