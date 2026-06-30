A partir del 1 de julio aumentan las tarifas del Estacionamiento Medido en la ciudad

La Dirección General de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la comunidad que a partir del miércoles 1 de julio entrará en vigencia la actualización de las tarifas correspondientes al Servicio de Estacionamiento Medido y Tarifado en la ciudad.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Vehículos – Zona 1: $1.200

Vehículos – Zona 2: $900

Motocicletas, motovehículos y similares: $450

Tarjetón Virtual para Vehículos: $132.000

Tarjetón para Motos: $47.750

Desde el organismo municipal solicitaron a los vecinos y a los conductores tener en cuenta esta actualización al momento de utilizar el servicio, a fin de evitar inconvenientes.