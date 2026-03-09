La AFA presenta LPF Play: Se podrán ver más contenidos del ascenso y juveniles

Lo dijo a Cadena 3 el vocero de la Liga Profesional, Miguel Rubio. Así aclaró una versión, que había lanzado un dirigente cordobés, sobre un supuesto plan para que la plataforma de streaming transmitiera gratis la Primera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realiza este lunes la presentación oficial de LPF Play, la plataforma de streaming del fútbol argentino.

La plataforma, que ya ofrecía una variedad de contenidos, incluyendo partidos en vivo de juveniles, conferencias de prensa y resúmenes, ahora incorpora partidos de las divisiones de ascenso.

«Vamos a arrancar con la Primera Nacional, después con la B Metropolitana y con la Primera C. Estamos armando todo para empezar también con el Federal, más futsal, más los juveniles», explicó a Cadena 3 Miguel Rubio, el encargado de prensa de la AFA.

El contrato actual de la AFA con TNT y ESPN, que se extiende hasta 2030, limita la transmisión gratuita de partidos de Primera División.

Más temprano, el tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, había asegurado que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) iba a poner en marcha un proyecto para que se puedan ver todos los torneos argentinos de manera gratuita mediante una plataforma propia.